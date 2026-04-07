Stava lavorando chinato su uno dei pozzetti della fibra ottica nel cantiere in via del Redentore quando è stato travolto dal muletto condotto da un collega di lavoro.

Questa la ricostruzione della tragedia sfiorata nel pomeriggio a Monserrato, dove un operaio spagnolo di 49 anni è rimasto gravemente ferito. Alla guida del mezzo un 42enne portoghese, che avrebbe anche tentato di evitare l’impatto.

L’operaio è stato trasportato in ospedale, al Brotzu di Cagliari, in codice rosso ed ora è ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato ferite ad un braccio ed in altre parti del corpo.

Le indagini e il sopralluogo dopo l’incidente sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Quartu e dai militari della stazione di Monserrato sotto le direttive del tenente Davide Revelant e del luogotenente Pierpaolo Sabiu. I carabinieri hanno già interrogato i testimoni della disgrazia. Disposto anche il sequestro del muletto.

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