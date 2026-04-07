i soccorsi
07 aprile 2026 alle 17:14aggiornato il 07 aprile 2026 alle 17:18
Incidente sul lavoro a Monserrato, operaio travolto da un muletto: in codice rosso al BrotzuL’incidente in via del Redentore, nel cantiere per la fibra ottica
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Incidente sul lavoro in via Del Redentore a Monserrato, dove un operaio è stato travolto da un muletto. Il ferito, di nazionalità straniera, stava lavorando in un cantiere per la posa della fibra ottica.
I soccorsi sono stati immediati: l’operaio è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso del Brotzu in codice rosso.
Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri di Monserrato e Quartu per i rilievi di legge.
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