Incidente sul lavoro in via Del Redentore a Monserrato, dove un operaio è stato travolto da un muletto. Il ferito, di nazionalità straniera, stava lavorando in un cantiere per la posa della fibra ottica
I soccorsi sono stati immediati: l’operaio è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso del Brotzu in codice rosso.

Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri di Monserrato e Quartu per i rilievi di legge.

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