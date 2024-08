Le famiglie con alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nella Città Metropolitana di Cagliari possono ora presentare la richiesta per il contributo al trasporto scolastico. Il termine per l’invio delle istanze è fissato per il 10 settembre 2024. La domanda deve essere inviata via email, sia ordinaria che Pec, all'indirizzo protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it. È fondamentale che l’oggetto della mail riporti esattamente: “Contributo per il trasporto scolastico alunni con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado nella Città metropolitana - anno scolastico 2024/2025”. Un’errata indicazione dell’oggetto potrebbe comportare un trattamento errato della richiesta. Per richiedere il contributo, le famiglie devono compilare il modulo “Allegato A” e allegare diversi documenti essenziali: la certificazione medica della Asl che dimostra l’impossibilità dell’alunno di utilizzare il trasporto pubblico, una fotocopia della certificazione Legge 104/92 attestante l’invalidità, e una fotocopia del documento di identità del richiedente esercente la potestà o dell’alunno se maggiorenne. È fondamentale che il modulo sia firmato da entrambi i genitori. Inoltre, è possibile includere il codice Iban nella sezione “Eventuali comunicazioni utili” del modulo per facilitare la gestione del contributo. Le famiglie devono assicurarsi di rispettare la scadenza e seguire correttamente le indicazioni per evitare ritardi o problemi con la procedura. Francesca Melis

