Un nuovo prelievo multiorgano è stato effettuato al Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Grazie al consenso espresso in vita da una donatrice di 61 anni, sono stati prelevati con successo quattro organi idonei per il trapianto, cuore, fegato e reni, che regaleranno nuova speranza a chi era in attesa di trapianto.

Il buon risultato del prelievo è stato frutto di un lavoro multidisciplinare con la partecipazione di specialisti provenienti dal continente e regionali, guidati dal dottor Marcello Saba, coordinatore trapianti locale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il Centro Regionale per i Trapianti, diretto dal dottor Lorenzo D'Antonio.

«Un sentito ringraziamento alla paziente che con il consenso alla donazione - dichiara Saba - ha reso possibile tutto questo e ha regalato nuova vita a diversi riceventi in attesa di trapianto. Inoltre, vogliamo rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia».

L'attività di osservazione e di prelievo d'organo, spiega Saba, «è stata resa possibile grazie alla disponibilità di tutti i professionisti coinvolti che con senso di dedizione e con professionalità hanno permesso di raggiungere il risultato sperato».

Ringraziamo, prosegue il coordinatore trapianti dell'Aou di Cagliari Saba, «tutti gli operatori del Policlinico Duilio Casula coinvolti, dell'Anestesia e rianimazione diretta da professor Gabriele Finco, della Neurologia diretta dalla professoressa Monica Puligheddu e i tecnici di elettroencefalografia, la Radiologia diretta dal professor Luca Saba, il Laboratorio analisi diretto dalla dottoressa Elena Poma, la Direzione medica aziendale sotto la guida dalla dottoressa Cinzia Aresu e il servizio ambulanza che ha organizzato il trasporto dell'equipe e degli organi».

(Unioneonline/v.l.)

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