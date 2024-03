Abbanoa ha programmato per martedì a Monserrato un intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria del serbatoio di Monserrato in via Caschili.

Le operazioni saranno eseguite dalle 8 fino alle 18: durante questa fascia oraria sarà necessario interrompere l’alimentazione della rete idrica al servizio del centro abitato di Monserrato e del quartiere di Barracca Manna nel Comune di Cagliari. Si verificheranno, quindi, cali di pressione e interruzioni del servizio.

Al termine dell’intervento nel serbatoio le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’impianto. L’erogazione potrebbe essere ripristinata prima dell’orario previsto qualora i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto a quanto preventivato.

