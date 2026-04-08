Chiuse le indagini sull'incidente nel cantiere di Monserrato per la posa della fibra ottica.

I carabinieri coordinati dal tenente Davide Revelant e dal luogotenente Pierapolo Saiu hanno ricostruito la dinamica accertando che il ferito, uno spagnolo di 49 anni, è stato travolto mentre lavorava su un pozzetto realizzato proprio lungo la rete della fibra ottica.

A travolgerlo è stato un muletto condotto da un altro operaio, un 42enne portoghese. I soccorsi sono stati immediati con l'arrivo di un’ambulanza che ha trasferito il ferito al Brotzu dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente con un sopralluogo e con l'interrogatorio dei testimoni.

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