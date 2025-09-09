Monserrato, hashish e soldi in casa: arrestato per spaccioLa scoperta è stata fatta dopo un’altra infrazione: era stato inizialmente fermato per una mancata precedenza
Un intervento nel cuore della notte quello dei carabinieri di Quartu, che alle 3.30 hanno arrestato in flagranza un quarantunenne residente a Cagliari, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di droga per spaccio.
La misura è scattata a seguito di un'altra infrazione da parte dell'arrestato, fermato in centro a Monserrato per una mancata precedenza mentre era alla guida della sua auto. I carabinieri, insospettiti dall'atteggiamento, hanno proceduto con una perquisizione del veicolo e successivamente della sua casa: trovati 400 grammi di hashish, 3.450 euro in contanti (si ritiene siano il provento dell'attività di spaccio), bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.
Per il quarantunenne – fanno sapere i carabinieri – arresti domiciliari, con l'autorità giudiziaria che stamattina ha disposto il rito direttissimo.
(Unioneonline)