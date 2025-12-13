«Oggi ho voluto essere al Brotzu in un fine settimana che segna un passaggio importante per la sanità della Sardegna. Da oggi, infatti, prende avvio il piano straordinario di abbattimento delle liste d'attesa».

Così la presidente della Regione Alessandra Todde nella sua visita a sorpresa all'ospedale del capoluogo per l'avvio del piano.

«Sono stata qui per testimoniare al personale sanitario la vicinanza della Regione. Medici, infermieri e operatori stanno affrontando uno sforzo fuori dall'ordinario, ci sono eccellenze, ma soprattutto c'è motivazione e la volontà di rispondere all'urlo che arriva dai sardi, alla sofferenza che vediamo ogni giorno», ha affermato Todde. Aggiungendo: «Durante la visita ho attraversato i principali blocchi coinvolti in questa fase: dal blocco operatorio, con la ginecologia oncologica e la chirurgia d'urgenza pediatrica, all'emodinamica interventistica, con urologia; dalla chirurgia ortopedica e terapia antalgica agli ambulatori di nefrologia e dialisi, fino a neurologia, cardiologia ambulatoriale, chirurgia senologica, ematologia e trapianto di midollo oncologico, radiologia oncologica. Questo – ha concluso la governatrice – è un punto di partenza che coinvolgerà progressivamente tutti i territori della Sardegna».

