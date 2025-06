Evasione dai domiciliari con immediato arresto a Monserrato di un 36enne e con la denuncia a piede libero di due presunti favoreggiatori.

I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno tratto in arresto l'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo si era allontanato arbitrariamente alcuni giorni fa dalla struttura. A seguito della violazione, l’autorità giudiziaria ha emesso una nuova ordinanza disponendo la custodia cautelare in carcere. I militari lo hanno rintracciato all’interno dell’abitazione di un conoscente, sempre a Monserrato, in compagnia di un secondo soggetto.

Per tale circostanza, sono stati deferiti in stato di libertà due uomini, rispettivamente di 73 e 49 anni, entrambi disoccupati e residenti nel medesimo comune, poiché ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento personale per aver offerto ospitalità al fuggitivo.









