Le ricerche erano state sospese a causa del maltempo, ma nel frattempo dal mare è riemerso un nuovo elemento: una scarpa. L’ipotesi è che possa trattarsi della seconda scarpa di Martina Lattuca, la 49enne cagliaritana scomparsa a Calamosca lo scorso martedì. La scoperta è stata fatta oggi da un canoista nei pressi della grotta dei Colombi, che ha subito allertato i carabinieri. La Capitaneria ha quindi effettuato ulteriori ricerche in mare alla ricerca del corpo, ma al momento l’esito resta negativo.

Nei giorni scorsi l’attività condotta da Guardia costiera, vigili del fuoco e Soccorso alpino – con l’impiego di unità cinofile e droni – nell’area in cui era stata trovata l’auto della donna e nella zona dove erano stati recuperati lo zaino con i suoi documenti e una scarpa, non aveva fornito altri elementi utili. Nessuna nuova traccia, quindi, della commessa che lavorava in una libreria.

Resta ora da accertare che la scarpa ritrovata appartenga effettivamente a Martina Lattuca.

