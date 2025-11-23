Martina Lattuca, scomparsa a Calamosca: ritrovata una seconda scarpaÈ stata notata da un canoista vicino alla grotta dei Colombi. Sul posto la Capitaneria di porto per ulteriori ricerche
Le ricerche erano state sospese a causa del maltempo, ma nel frattempo dal mare è riemerso un nuovo elemento: una scarpa. L’ipotesi è che possa trattarsi della seconda scarpa di Martina Lattuca, la 49enne cagliaritana scomparsa a Calamosca lo scorso martedì. La scoperta è stata fatta oggi da un canoista nei pressi della grotta dei Colombi, che ha subito allertato i carabinieri. La Capitaneria ha quindi effettuato ulteriori ricerche in mare alla ricerca del corpo, ma al momento l’esito resta negativo.
Nei giorni scorsi l’attività condotta da Guardia costiera, vigili del fuoco e Soccorso alpino – con l’impiego di unità cinofile e droni – nell’area in cui era stata trovata l’auto della donna e nella zona dove erano stati recuperati lo zaino con i suoi documenti e una scarpa, non aveva fornito altri elementi utili. Nessuna nuova traccia, quindi, della commessa che lavorava in una libreria.
Resta ora da accertare che la scarpa ritrovata appartenga effettivamente a Martina Lattuca.