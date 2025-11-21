Sono state per il momento sospese le ricerche di Martina Lattuca, la commessa cagliaritana di 49 anni scomparsa martedì pomeriggio dopo un'escursione a Calamosca, a Cagliari.

L'attività condotta ieri da Guardia costiera, vigili del fuoco e Soccorso alpino anche con l'unità cinofile e droni nell'area in cui è stata trovata l'auto della donna e nella zona in cui sono stati ritrovati lo zaino con i suoi documenti e una scarpa, non ha fornito altri elementi utili. Nessuna nuova traccia della commessa che lavorava in una libreria.

Oggi le ricerche sono sospese e, da quanto si apprende è previsto un incontro in Prefettura, che ha fatto scattare il piano provinciale per le persone scomparse, nel quale si deciderà come proseguiranno le attività. Intanto vanno avanti anche gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire gli ultimi spostamenti della 49enne che martedì, giorno della scomparsa, non si sarebbe presentata al lavoro.

