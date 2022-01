Dopo un tour natalizio che l’ha vista protagonista in tantissime chiese con il suo recital, Maria Giovanna Cherchi, protagonista della musica popolare sarda, si è esibita in un concerto di solidarietà per i detenuti e gli operatori dell’Istituto Penale dei Minori di Quartucciu.

Un momento ricreativo e di vicinanza dedicato alla musica della Sardegna, voluto fortemente dal gruppo Hope&Joy, formato da membri di diversi gruppi del Rinnovamento nello Spirito della diocesi di Cagliari, che porta avanti questo servizio a favore dei più deboli e degli ultimi per dare loro speranza e cercare di riavvicinarli alla via della redenzione umana e spirituale.

“Sono tante le attività offerte dalla struttura in sostegno alle persone detenute e con questo concerto si è voluto promuove il valore universale dell’inclusività: ho aderito con grande entusiasmo a questa nobile iniziativa - ha spiegato la cantante di Bolotana, visibilmente commossa, alla fine dell’esibizione - per poter offrire il mio piccolissimo contributo ad una causa importante considerato che lo Stato interpreta la pena e la detenzione come processi indispensabili di rieducazione e di riabilitazione”.

