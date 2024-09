L’Istituto professionale serale di Agricoltura, con sede a Maracalagonis, ha aperto le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, offrendo una preziosa opportunità per chiunque desideri formarsi non solo nel settore dell’agricoltura responsabile, ma anche nella gestione ambientale.

Il corso, ideato per adulti e lavoratori, si distingue per la sua flessibilità serale e per l’attenzione alle competenze tecniche e sostenibili necessarie nel mercato del lavoro attuale.

«L’offerta formativa dell’Istituto – spiegano dalla scuola - si concentra sia sulle pratiche agricole avanzate sia sulla gestione ambientale sostenibile, al fine di preparare gli allievi ad affrontare le sfide del futuro. In un mondo dove l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente è sempre più sotto i riflettori, l’Istituto si impegna a formare professionisti capaci di lavorare con consapevolezza e competenza, integrando metodi agricoli sostenibili con la tutela del territorio e delle risorse naturali».

Gli studenti avranno la possibilità di acquisire conoscenze pratiche e scientifiche per lavorare in aziende agricole o enti di gestione del territorio, con particolare attenzione alle tecniche di coltivazione sostenibili e biologiche. Ma anche competenze ambientali per operare in settori come la gestione delle risorse idriche, la conservazione del suolo e la protezione della biodiversità, contribuendo alla tutela del territorio e al ripristino degli ecosistemi e abilità gestionali necessarie per affrontare le sfide della sostenibilità agricola, comprese le tecnologie avanzate per la riduzione dell’impatto ambientale, come l’irrigazione a basso consumo o l’uso di energie rinnovabili nelle aziende agricole.

«La formazione offerta – prosegue l’istituto – non solo prepara gli studenti per il lavoro in campo agricolo, ma offre anche una solida base per intraprendere carriere nel settore ambientale. I diplomati potranno lavorare come consulenti per la gestione sostenibile delle risorse, esperti in valutazioni ambientali o responsabili della gestione del territorio, in un contesto in cui la sostenibilità sta diventando un criterio centrale nelle decisioni aziendali e governative».

Il professor Mario Asquer, attuale presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari, guiderà il percorso formativo con un focus su tecniche agricole sostenibili e gestione ambientale. Il suo approccio innovativo fornirà agli studenti le competenze necessarie per lavorare nel settore agricolo e ambientale, puntando sempre alla conservazione delle risorse naturali. Accanto a lui, Ettore Crobu, ex presidente dell’Ordine dal 2009 al 2021, arricchirà il programma con la sua esperienza in ambito fondiario, ambientale e di consulenza tecnica, offrendo una prospettiva pratica e completa su come integrare al meglio agricoltura e gestione del territorio.

Le iscrizioni per l’anno scolastico come detto, sono ufficialmente aperte. Gli interessati possono contattare direttamente presso la sede di Maracalagonis il professor Mario Asquer o Ettore Crobu per informazioni dettagliate sul programma didattico e sulle opportunità di carriera.

