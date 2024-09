Settecentomila euro dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici per ampliare la Casa di riposo per anziani di via Dante e per realizzare un Centro polifunzionale e sanitario, entrambi a Maracalagonis.

Già firmata la convenzione, con la richiesta del contributo che era stata fatta due anni fa dal Comune: ora la risposta, particolarmente attesa visto che l'attuale Casa di riposo non riesce a soddisfare le richieste di inserimento di nuovi utenti.

«Siamo davvero soddisfatti», ha spiegato la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda. «Si tratta di progetti di estremo interesse e prioritari per la comunità: ora l'obiettivo è bruciare i tempi per l'avvio dei lavori e la realizzazione dell'opera che ha subito fatto parte dei nostri programmi amministrativi».

© Riproduzione riservata