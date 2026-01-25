Il sindaco Umberto Oppus l’ha definita senza mezzi termini «una giornata storica per Mandas nel nome dell’idrogeno e delle fonti rinnovabili».

L’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani e il suo capo di gabinetto Guido Portoghese, insieme ai dirigenti dell’Arst, hanno visitato il cantiere dei lavori per la costruzione della centrale per la produzione di idrogeno verde, che alimenterà i nuovi treni della linea Monserrato-Mandas-Isili e altri mezzi di trasporto del territorio regionale.

«Si tratta - ha detto l’assessore regionale - di un progetto molto importante e innovativo che guarda alla transizione energetica. Il progetto avviato dalla Regione Sardegna, dall’Arst e dal Comune di Mandas si candida a rappresentare non solo un valore aggiunto dal punto di vista ambientale ma anche un’opportunità dal punto di vista economico».

La centrale del paese dell’alta Trexenta sarà la prima delle tre infrastrutture di produzione di idrogeno verde che Arst realizzerà sul territorio regionale – insieme a quelle di Alghero e Macomer – grazie ai fondi Pnrr destinati alla mobilità sostenibile.

«Il progetto ha il merito di porre le basi per la nascita di una nuova filiera per la produzione e l’utilizzo dell’energia, nell’interesse delle imprese e dei cittadini delle nostre comunità», ha concluso l’assessore Cani.

