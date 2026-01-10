La tragedia di Crans-Montana in Svizzera ha sensibilizzato le istituzioni sul tema sicurezza nei locali pubblici. Almeno è così a Mandas dove il sindaco Umberto Oppus ha firmato un’ordinanza per vietare l’utilizzo di fiamme libere e di fuochi d’artificio nei locali e negli esercizi pubblici su tutto il territorio comunale.

«Dopo la tragedia di capodanno la misura è necessaria e urgente - dice il primo cittadino -, il divieto riguarderà l’utilizzo di fuochi, candele scenografiche e articoli pirotecnici con effetto illuminante all’interno dei locali pubblici e dei locali di proprietà comunale». L’ordinanza sindacale ha effetto immediato.

