A Mandas proseguono gli interventi di riqualificazione urbana, con nuovi cantieri e progetti strategici per il futuro del paese. Lo ha annunciato il sindaco Umberto Oppus, facendo il punto sulle opere in corso e su quelle in fase di completamento.

È partita in questi giorni la sistemazione del Largo Lawrence: entro la fine del mese è prevista anche l’apertura ufficiale della Locanda Lawrence, dopo gli allacci da parte di Enel e i collaudi dell’ascensore.

Sul fronte della mobilità, l’amministrazione comunale sta lavorando insieme ad ARST a un progetto da 1,5 milioni di euro per la realizzazione del Centro intermodale. L’obiettivo è valorizzare la stazione ferroviaria e trasformarla in un punto di riferimento per i collegamenti del territorio.

Interventi che si affiancano alle operazioni straordinarie di pulizia del centro abitato, avviate dopo le forti piogge e gli eventi calamitosi dei mesi scorsi. Anche in questo caso il Comune punta a completare i lavori entro una decina di giorni. Annunciata inoltre per lunedì la firma di un’ordinanza che imporrà la pulizia di terreni e aree incolte private entro il 30 aprile, con l’intento di migliorare il decoro urbano e prevenire situazioni di degrado.

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