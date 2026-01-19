Archiviata la festa in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici e delle campagne, a Mandas prendono il via i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana. Nel paese del Ducato le feste di Sant’Antonio e di San Sebastiano sono due ricorrenze molto sentite che vengono celebrate all’insegna delle antiche tradizioni.

Le due feste hanno uno svolgimento analogo: iniziano nella “giornata del vespro” con la ricerca della legna nelle case del paese a cui seguono la realizzazione, la benedizione e l’accensione di un falò nella piazza principale. Ieri in onore di Sant’Antonio si è rinnovata la tradizione della benedizione e della distribuzione ai fedeli de “su pani ‘e saba”, tipico dolce sardo diffuso principalmente in Campidano e in Barbagia.

La festa in onore di San Sebastiano verrà celebrata sabato 24 gennaio: alle 18 la messa solenne nella chiesa parrocchiale San Giacomo, a seguire si terrà l’accensione e la benedizione del falò (“su fogadoni”). È un rito antichissimo che unisce la comunità del paese del Ducato, perpetuando antiche tradizioni religiose e pagane legate al ciclo delle stagioni e all'inizio del carnevale. L’organizzazione è a cura del Comitato 2026 in collaborazione con la Parrocchia e il Comune.

