Dopo settimane di interlocuzioni, i vertici di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra stabiliscono una prima tabella di marcia, con tre passaggi principali: la costruzione di una piattaforma programmatica comune entro novembre, una mobilitazione nazionale a dicembre e la scelta del candidato alla guida della coalizione attraverso le primarie, da organizzare entro febbraio.

L'accordo del Campo largo è arrivato al termine di una riunione in videoconferenza durata circa tre ore, alla quale hanno partecipato la segretaria dem Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i rappresentanti di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: «Dalla settimana prossima inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l'urgenza di costruire un'alternativa di Governo alla destra. Infine abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l'obbiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista».

Un altro appuntamento è previsto per dicembre, nei giorni di confronto sulla legge di bilancio, quando il centrosinistra intende portare in piazza una manifestazione nazionale aperta anche alle organizzazioni sociali e alla società civile contro il governo Meloni.

Il passaggio più delicato resta però quello della leadership con Schlein e Conte che hanno concordato di arrivare alle primarie entro febbraio. Restano da affrontare le questioni organizzative e le regole della competizione.

(Unioneonline)

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