Incidente stradale poco prima delle 21, all'altezza del primo semaforo di Assemini, per chi arriva da Elmas. Quattro le auto coinvolte nello scontro e quattro le persone rimaste ferite, fortunatamente, secondo le prime informazioni, in modo non grave. Non si registrano vittime. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, un'auto proveniente da Decimomannu non avrebbe rispettato il semaforo rosso, travolgendo un veicolo che stava uscendo da Assemini.

A seguito dell'impatto, quest'ultimo sarebbe finito sulla corsia opposta della Statale 130, coinvolgendo altre due auto che procedevano in direzione Elmas. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare le cause dell'incidente

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