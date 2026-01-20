Le forti piogge degli ultimi giorni hanno sventrato diverse parti delle strada comunale in località "Asidi", nelle campagne del paese.

La strada è attualmente impraticabile in più punti tanto che è stata disposta la chiusura della stessa carreggiata, molto importante nel territorio.

La strada è stata devastata dall'acqua che ne ha provocato anche profondi smottamenti. In corso un sopralluogo ancvhe su altre strade.

