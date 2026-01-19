Il Comune di Burcei, a causa dell’aumento del livello del rio, in via precauzionale ha disposto la chiusura al transito del ponticello in direzione “Sa scova”, nelle campagne del paese.

L’associazione Vab Sinnai Sarda Ambiente è presente sul territorio e, in coordinamento con il Centro operativo comunale, sta intervenendo dove possibile in risposta alle varie segnalazioni dei cittadini.

«Sono ore difficili in gran parte della Sardegna, risulta complesso prevedere con precisione come si evolverà questo fenomeno atmosferico, ma in ogni caso - ha detto il sindaco Simone Monni - è di fondamentale importanza mantenere la calma ed essere prudenti al massimo, cercando di evitare il più possibile ogni spostamento dalla propria abitazione. Si raccomanda l’assoluta prudenza e si ricorda che per eventuali emergenze, oltre i numeri di pronto intervento delle forze dell’ordine, sarà possibile contattare l’ufficio tecnico comunale e l’ufficio di polizia municipale attraverso i numeri di cellulare 340.1637380, 345.0969915 e 3393668924».

