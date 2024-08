Tragedia a Quartu. Un anziano ciclista è morto mentre percorreva la via Diaz. Colto da malore ha perso il controllo della bici finendo a terra. Immediati i soccorsi da parte di alcuni pedoni e poi dei sanitari del 118: per l'uomo, un pensionato di 70 anni non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Quartu per i rilievi di legge.

