Maracalagonis, mamma e figlio morti in casa: l’ipotesi della morte per asfissiaDisposte le autopsie per chiarire il mistero del doppio dramma: nell’abitazione nessun segno di effrazione e nessuna traccia di violenza
Mamma e il figlio disabile trovati morti in casa. Nessun segno di violenza, né di effrazione. Ma un particolare inquietante: entrambi potrebbero essere morti per asfissia. Un giallo in pieno regola, insomma, quello che si sono trovati davanti gli inquirenti intervenuti ieri in via San Giovanni a Maracalagonis.
Il corpo di Teresa Vacca, 82 anni, è stato rinvenuto nell'andito di casa. Accanto a lei, sul pavimento, un piatto con alcune fette di mortadella. A pochi metri, in una camera da letto, il cadavere del figlio, Marco Durzu, 58 anni, disteso nel letto da dove non si poteva alzare a causa di un incidente stradale che tanti anni fa lo aveva reso tetraplegico. A scoprire la tragedia una coppia che, dopo mezzogiorno di ieri, è entrata nell'abitazione con la spesa di giornata.
Tutto farebbe pensare ad un quadro di morte per asfissia, come ipotizzato dal medico legale Roberto Demontis dopo una prima ispezione dei corpi. Ma per il momento è solo una supposizione: serviranno le autopsie per chiarire il mistero.
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