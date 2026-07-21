Prende forma il percorso per l'istituzione del parco archeologico regionale di Nora. Nei giorni scorsi, nell'Aula consiliare del Comune di Pula, si sono svolti i primi tavoli tecnici previsti nell'ambito dell'iter amministrativo che punta al riconoscimento dell'area come Parco archeologico regionale.

Il progetto interessa un'ampia porzione di territorio, dalla laguna di Nora fino all'isola di San Macario, e punta a definire un modello condiviso di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e ambientale.

Complessivamente sono stati organizzati quattro tavoli di lavoro. Due hanno approfondito gli aspetti legati alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione dei beni materiali e immateriali dell'area, mentre gli altri due sono stati dedicati al confronto con il tessuto economico e produttivo locale, coinvolgendo i principali portatori di interesse.

Gli incontri hanno consentito di individuare le principali criticità da affrontare e, allo stesso tempo, di mettere in evidenza le potenzialità del compendio archeologico e del territorio circostante, avviando un percorso di concertazione tra istituzioni e stakeholder.

«Dall'analisi condivisa sono emerse rilevanti opportunità e potenzialità ancora inespresse», afferma il sindaco Walter Cabasino. «L'obiettivo dell'amministrazione comunale è mettere a sistema queste risorse attraverso un piano strategico di valorizzazione capace di produrre ricadute concrete sul territorio, favorendo sviluppo economico, crescita dell'attrattività turistica e nuove opportunità occupazionali per la comunità».

I tavoli tecnici rappresentano una delle prime tappe del percorso amministrativo che dovrà portare alla definizione del Parco archeologico regionale, un progetto che mira a rafforzare la tutela e la promozione di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna.

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