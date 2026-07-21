Saranno le immagini delle telecamere dell'Anas a chiarire forse la dinamica dell'incidente di sabato scorso al 14esimo chilometro della Orientale sarda, all'altezza di Solanas.

Intanto il conducente del van che si è scontrato con la Fiat 500 con a bordo le due due vittime, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale: un atto dovuto per consentire tutte le indagini e per chiarire l'accaduto nei minimi particolari.

Il van avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro la Fiat 500: i soccorsi sono stati immediati con alcuni automobilisti in transito che sono riusciti a tirare fuori dall’abitacolo dell’utilitaria Rodolfo Monaco, 77 anni, romano, con residenza a Quartu e Giuliano Ortu 50 anni, operaio giardiniere di Settimo San Pietro.

Il pensionato è morto poco dopo. Ortu, qualche ora dopo in ospedale a Cagliari dove era arrivato in codice rosso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu arrivati sul luogo della tragedia col maggiore Michele Cerri e dai luogotenenti Vittorio Piras e Andrea Boni.

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