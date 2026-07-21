Incidente con due morti sulla 125 a Solanas, l’autista del van indagato per omicidio stradaleSi tratta di un atto dovuto per chiarire cosa sia successo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Saranno le immagini delle telecamere dell'Anas a chiarire forse la dinamica dell'incidente di sabato scorso al 14esimo chilometro della Orientale sarda, all'altezza di Solanas.
Intanto il conducente del van che si è scontrato con la Fiat 500 con a bordo le due due vittime, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale: un atto dovuto per consentire tutte le indagini e per chiarire l'accaduto nei minimi particolari.
Il van avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro la Fiat 500: i soccorsi sono stati immediati con alcuni automobilisti in transito che sono riusciti a tirare fuori dall’abitacolo dell’utilitaria Rodolfo Monaco, 77 anni, romano, con residenza a Quartu e Giuliano Ortu 50 anni, operaio giardiniere di Settimo San Pietro.
Il pensionato è morto poco dopo. Ortu, qualche ora dopo in ospedale a Cagliari dove era arrivato in codice rosso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Reparto operativo radiomobile della Compagnia di Quartu arrivati sul luogo della tragedia col maggiore Michele Cerri e dai luogotenenti Vittorio Piras e Andrea Boni.