L'Unione dei Comuni della Trexenta finanzierà il progetto "Promemoria Auschwitz Sardegna 2026" , a cui parteciperanno diciotto giovani tra i 18 e i 25 anni residenti nei paesi che fanno parte dell’ente intercomunale territoriale. L'obiettivo è educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrarsi e approfondire tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire. L’ente territoriale, presieduto dal sindaco di Siurgus Donigala Antonello Perra, finanziando l’importante iniziativa vuole promuovere la cittadinanza attiva e la consapevolezza contro ogni discriminazione, collegando il passato alle sfide del presente e formando giovani responsabili e informati.

Organizzato nell’Isola fin dal 2012 dall’associazione Arci Sardegna APS in cooperazione con Deina APS, l’iniziativa, che nel tempo ha coinvolto oltre 1.500 giovani, prevede il viaggio a Cracovia dal 18 al 23 febbraio 2026, con la visita dell’ex ghetto ebraico, del Museo Fabbrica di Oscar Schindler e dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau da parte dei partecipanti, nonché l’inserimento dei ragazzi e delle ragazze in un percorso educativo di lungo periodo, con incontri formativi di approfondimento delle tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, che precedono e seguono il viaggio. Il progetto, che nel 2019 è stato premiato per il suo alto valore formativo dalla Commissione Europea con l'Altiero Spinelli Prize come una delle "migliori iniziative destinate ad accrescere la comprensione dell'Unione Europea da parte dei cittadini e a rafforzare il senso di appartenenza europeo”, ha inoltre ottenuto, nel 2025, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

