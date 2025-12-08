Giovedì 11 dicembre nell’ex convento San Francesco di Mandas, si terrà l’incontro-dibattito “Un Hub all’idrogeno nel cuore della Sardegna” promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Energy Vector H2. Questo il programma: alle 11.30 accoglienza degli ospiti, alle 11.45 i saluti istituzionali del sindaco Umberto Oppus e la presentazione del progetto a cura di Paolo Boi, alle 12 l’intervento dell’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani, alle 12.15 nell’ex mattatoio comunale l’inaugurazione della sede operativa di Energy Vector H2.

Proprio il centro dell’alta Trexenta è il paese scelto per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno destinata ad alimentare i treni a idrogeno della linea Monserrato–Mandas–Isili, che verranno consegnati entro la fine del 2026. Si tratta di uno dei progetti strategici con cui Arst e la Regione Sardegna intendono rendere sempre più sostenibile e innovativo il sistema di trasporto pubblico regionale, contribuendo alla decarbonizzazione della mobilità in Sardegna.

Il progetto rientra nel più ampio piano aziendale di transizione ecologica e di rinnovamento del parco mezzi: la centrale di Mandas costituisce una delle prime infrastrutture energetiche dedicate alla mobilità a idrogeno in Sardegna e rappresenta un nodo fondamentale per lo sviluppo dei servizi ferroviari a zero emissioni previsti da Arst.

