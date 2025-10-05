Allarme a Seulo per Giovanni Maria Moi: l'uomo, in seguito a una caduta, nella serata di sabato aveva battuto la testa e perso conoscenza per alcuni minuti.

Il 118 lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Santissima Trinità di Cagliari, ma dopo l'accettazione ha lasciato l’ospedale.

Per gli accertamenti in Pronto Soccorso Moi – persona fragile – è stato chiamato alle 2:45, ma si era già allontanato.

Intorno alle 7 di questa mattina è stato visto aggirarsi tra Piazza Metteotti e via Roma, dopodiché si sono perse le tracce.

La sorella Patrizia Moi ha lanciato un appello: «Se lo vedete fermatelo con un pretesto e avvisate i carabinieri. Giovanni Maria indossa un paio di jeans oversize, una felpa scura a maniche lunghe, i capelli sono rasati».

© Riproduzione riservata