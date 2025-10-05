Giomaria Moi è stato rintracciato a Macomer: sta bene.

Dell'uomo, residente a Seulo, si erano perse le tracce quando, in seguito a una caduta che gli aveva procurato una ferita alla testa, era stato trasportato al Pronto Soccorso del Santissima Trinità da cui si era allontanato nella notte di sabato.

Questa sera i familiari di Moi sono stati contatti dalla questura di Macomer. L'uomo è stato visitato e sta bene.

