05 ottobre 2025 alle 18:52aggiornato il 05 ottobre 2025 alle 18:52
Scomparso da Cagliari, trovato a MacomerL’uomo, originario di Seulo, si era allontanato dall’ospedale Santissima Trinità
Giomaria Moi è stato rintracciato a Macomer: sta bene.
Dell'uomo, residente a Seulo, si erano perse le tracce quando, in seguito a una caduta che gli aveva procurato una ferita alla testa, era stato trasportato al Pronto Soccorso del Santissima Trinità da cui si era allontanato nella notte di sabato.
Questa sera i familiari di Moi sono stati contatti dalla questura di Macomer. L'uomo è stato visitato e sta bene.
