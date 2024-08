La comunicazione arriva dall’Asl: «Il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Isili rimarrà chiuso nei giorni 13, 15, 17, 18 e 19 agosto 2024». La motivazione? Le «ormai note criticità della struttura in oggetto». Tradotto: non ci sono medici.

Poi, sempre nella stessa nota, la Asl informa che «i giorni 15, 17 e 18 agosto i pazienti meno gravi potranno fare riferimento al servizio di continuità assistenziale presente nel presidio ospedaliero, mentre i pazienti in condizioni di gravità saranno indirizzati verso altri presìdi ospedalieri, al fine di garantire la continuità del servizio di emergenza-urgenza sul territorio». Come dire, qualche speranza, per chi dovesse avere necessità, di non dover macinare decine di chilometri per poter essere visitato, ma nessuna certezza.

E sulla vicenda ad andare su tutte le furie è il sindaco di Isili, Luca Pilia, che precisa: «Questa situazione non è tollerabile. Un pronto soccorso di un ospedale di una zona disagiata non può funzionare a intermittenza. La sanità è un servizio fondamentale che deve essere garantito tutto l'anno per ventiquattro ore al giorno: non ci possono essere ferie o feste che ne determinano la sospensione». «Vogliamo che il servizio venga ripristinato al più presto», la conclusione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata