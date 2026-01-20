Sono ore difficili per i residenti di Mandas e Siurgus Donigala: come se non bastassero i disagi da maltempo da questa mattina i due centri dell’alta Trexenta si sono ritrovati al buio a causa di un guasto Enel attualmente in fase di individuazione. «Si tratta di un importante guasto - fa sapere il sindaco di Siurgus Donigala Antonello Perra -, in questo momento sono in corso le operazioni di distribuzione e installazione di gruppi elettrogeni di grande potenza al fine di garantire l’alimentazione delle linee elettriche interessate».

L’Enel ha attivato diverse task force nel territorio della Città Metropolitana e del Medio Campidano, dove numerosi paesi in queste ore di allerta meteo sono rimasti al buio. Il sindaco di Mandas Umberto Oppus si è interfacciato con il Prefetto di Cagliari Paola Dessì e con il Direttore generale della Protezione civile Mauro Marella per fare il punto sulla delicata situazione. «Sono in attesa della comunicazione del responsabile regionale Enel per conoscere orario esatto di riattivazione dell’energia elettrica», dice Oppus. Ieri sera un guasto simile si è verificato anche a Selegas, ma la corrente elettrica era stata riattivata in breve tempo.

Nell'intero territorio della Trexenta restano in vigore, per tutta la giornata di oggi martedì 20 gennaio, le ordinanze sindacali di chiusura delle scuole, delle piazze, dei parchi e dei giardini, degli spazi pubblici e degli uffici comunali a causa dell'allerta meteo.

