Una giornata di indagini serrate per cercare di far luce sull'attentato della scorsa notte davanti alla sede dell’agenzia immobiliare Tecnocasa in via Cecoslovacchia, a Quartu.

Gli agenti del Commissariato hanno localizzato diverse telecamere nella zona e presto inizieranno a controllare le immagini che potrebbero contribuire a far luce sull'accaduto. La Polizia ha anche effettuato alcune perquisizioni, sentito i referenti della sede e diverse persone residenti nelle vicinanze dell'Agenzia.

A notare i danni è stata una volante della Polizia, che ha trovato la saracinesca danneggiata dall’esplosione. Nessuno prima aveva denunciato l'accaduto in Commissariato o ai carabinieri. Chi ha sentito potrebbe aver pensato allo scoppio di un petardo non dando peso a quel botto, che comunque ha creato pochi danni proprio per la bassa potenzialità. Si è trattato di un ordigno rudimentale realizzato artigianalmente. Un avvertimento? La polizia non si sbilancia, si seguono tutte le piste.

© Riproduzione riservata