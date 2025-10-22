Interrogatori, perquisizioni, telecamere: indagini serrate sull’esplosione a QuartuPolizia al lavoro per individuare i responsabili di quanto avvenuto in via Cecoslovacchia, davanti alla sede dell’agenzia immobiliare Tecnocasa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una giornata di indagini serrate per cercare di far luce sull'attentato della scorsa notte davanti alla sede dell’agenzia immobiliare Tecnocasa in via Cecoslovacchia, a Quartu.
Gli agenti del Commissariato hanno localizzato diverse telecamere nella zona e presto inizieranno a controllare le immagini che potrebbero contribuire a far luce sull'accaduto. La Polizia ha anche effettuato alcune perquisizioni, sentito i referenti della sede e diverse persone residenti nelle vicinanze dell'Agenzia.
A notare i danni è stata una volante della Polizia, che ha trovato la saracinesca danneggiata dall’esplosione. Nessuno prima aveva denunciato l'accaduto in Commissariato o ai carabinieri. Chi ha sentito potrebbe aver pensato allo scoppio di un petardo non dando peso a quel botto, che comunque ha creato pochi danni proprio per la bassa potenzialità. Si è trattato di un ordigno rudimentale realizzato artigianalmente. Un avvertimento? La polizia non si sbilancia, si seguono tutte le piste.