22 ottobre 2025 alle 10:21aggiornato il 22 ottobre 2025 alle 10:21
Quartu, esplode una bomba davanti a un’agenzia immobiliare: indagini in corsoL’ordigno, di probabile fattura artigianale, ha rovinato la saracinesca in via Cecoslovacchia
Momenti di paura questa notte a Quartu, poco prima dell’una, quando una bomba di probabile fattura artigianale è esplosa davanti all’agenzia immobiliare Tecnocasa in via Cecoslovacchia.
A notare i danni è stata una volante della Polizia, che ha trovato la saracinesca danneggiata dall’esplosione. Sul posto sono in corso accertamenti a cura del Commissariato di Quartu.
