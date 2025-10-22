Momenti di paura questa notte a Quartu, poco prima dell’una, quando una bomba di probabile fattura artigianale è esplosa davanti all’agenzia immobiliare Tecnocasa in via Cecoslovacchia.

A notare i danni è stata una volante della Polizia, che ha trovato la saracinesca danneggiata dall’esplosione. Sul posto sono in corso accertamenti a cura del Commissariato di Quartu.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline/v.f.)

