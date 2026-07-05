Resta di livello “medio” anche per la giornata di domani, lunedì 6 luglio, il rischio per il pericolo di incendio nella zona di Cagliari secondo quanto risulta dal nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale.

La pericolosità è caratterizzata dal colore “giallo” e le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione.

Come sempre, la Protezione civile invita poi cittadini e operatori a consultare il bollettino ufficiale, che riporta nel dettaglio: la mappa delle aree a rischio; le norme di comportamento da adottare per prevenire gli incendi; le azioni da intraprendere in caso di avvistamento di fiamme o fumo sospetto.

Tra le raccomandazioni generali: non accendere fuochi all'aperto, non gettare mozziconi di sigaretta, segnalare immediatamente ogni principio di incendio ai numeri d’emergenza.

(Unioneonline)

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