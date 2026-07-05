Riparte anche quest'anno il mercato settimanale estivo di Chia, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Domus de Maria per offrire un servizio a residenti e turisti e contribuire ad animare il territorio durante la stagione estiva.

L'appuntamento prenderà il via martedì 7 luglio e si ripeterà tutti i martedì di luglio e agosto, a partire dalle 7.30, nell'area adiacente a Piazza degli Scolopi, a Chia. Il mercato affiancherà quello tradizionale del sabato, che continuerà a svolgersi regolarmente a Domus de Maria, nell'area mercatale in prossimità di Piazza Is Argiolas.

L'iniziativa punta a valorizzare le produzioni e le attività del territorio, offrendo al tempo stesso un'occasione di incontro e un servizio in più per chi vive o trascorre le vacanze nella località costiera.

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