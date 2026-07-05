È stato cancellato a tempo di record il murale realizzato su un muro del fortino della seconda guerra mondiale nel tratto quartese del Poetto-Margine Rosso. Non uno scarabocchio ma un disegno realizzato ad hoc che ha attirato lo sguardo dei tantissimi bagnanti che in questo periodo affollano la spiaggia.

Immediata però la scia di polemiche per l'opportunità di realizzare un disegno di questo tipo in un sito storico. Si è cercato di capire se fossero state date le autorizzazioni e anche l'associazione Amici dei fortini ha segnalato subito la questione. Tanto che in men che non si dica una passata di vernice bianca ha fatto sparire il murale.

«Noi abbiamo segnalato la cosa per capire se ci fossero le autorizzazioni», ha detto il presidente dell'associazione Amici dei fortini Emanuele Contu, «evidentemente chi l'ha fatto ha poi deciso di cancellare per non avere problemi». Adesso, aggiunge Contu, «nell’ambito delle nostre attività di valorizzazione dei manufatti storici risalenti al periodo della Seconda guerra mondiale, organizzeremo a breve un intervento di rimozione dei rifiuti presenti nell’area attorno ai due fronti di Margine Rosso, lungo il lungomare Poetto. Questo intervento si rende indispensabile a causa del crescente afflusso di bagnanti e frequentatori della zona, che spesso provoca accumuli e abbandono di rifiuti sia nell’area retro spiaggia sia lungo la strada». L'associazione con la collaborazione di Assfort ha avviato anche un censimento di tutti i fortini presenti nell territorio.

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