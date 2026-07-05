Il rogo
05 luglio 2026 alle 16:53aggiornato il 05 luglio 2026 alle 17:36
Fiamme a Serdiana, in volo il SuperpumaL’incendio è divampato in località “Sedda su Zippiri”, in corso le operazioni di spegnimento
Allarme incendio a Serdiana, dove nel pomeriggio le fiamme sono divampate in località “Sedda su Zippiri”.
Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sinnai, con diverse squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento fra forestali e volontari.
Mobilitati anche un elicottero proveniente dalla base di Pula e il Superpuma proveniente dalla base di Fenosu.
(Unioneonline)
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