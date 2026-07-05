Proseguono a Mandas i lavori per la realizzazione della centrale di produzione di idrogeno verde destinata ad alimentare i treni e della nuova linea ferroviaria che si collegherà alla tratta Isili-Mandas-Monserrato.

Nei giorni scorsi il sindaco Umberto Oppus ha visitato il cantiere insieme a Vito Barozzi, proprietario della Cobar, l'impresa aggiudicataria dell'appalto. Durante l'incontro sono stati affrontati alcuni aspetti legati al completamento dell'opera e ai tempi dell'inaugurazione.

Nel corso della visita il primo cittadino ha ricordato che nell'area sorgeva un tempo l'antica chiesa di Santa Caterina Alessandrina. «Raccontando questa storia al dottor Barozzi – riferisce Oppus – mi ha comunicato la volontà di donare alla comunità una statua della santa, che sarà collocata in un'edicola realizzata nei pressi dell'antica chiesa. Un gesto di grande sensibilità che abbiamo accolto con piacere».

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