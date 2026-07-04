Nuovo intervento di disinfestazione da blatte in corrispondenza delle caditoie stradali a Selargius. Lo realizzerà la Pro service il 10 luglio dalle 7,30 alle 11,30, nelle vie Bernini, Loni, Monte Gran Sasso, Is Corrias e Logudoro.

Queste le prescrizioni per i cittadini: allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi. E' anche fatto obbligo a tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione dell'intervento.

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