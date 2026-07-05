Il Comune di Guasila ha avviato il percorso che porterà alla riqualificazione urbana della via Segariu, uno degli interventi previsti per il miglioramento della viabilità cittadina. È stato pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle imprese che potranno essere invitate alla successiva gara d’appalto. Si tratta, in questa fase, di un passaggio preliminare: l’amministrazione comunale sta selezionando gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori. Le imprese interessate dovranno presentare la propria candidatura utilizzando la piattaforma telematica dedicata.

L’intervento riguarda la manutenzione e la riqualificazione della strada e delle aree circostanti, con un investimento complessivo di circa 200 mila euro. I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale, interventi sugli impianti e la sistemazione del verde e dell’arredo urbano.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso e, una volta conclusa la selezione delle imprese, partirà la vera e propria procedura di affidamento. I lavori dovranno essere completati in circa tre mesi dall’avvio del cantiere. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità in una delle arterie urbane del paese.

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