A Gesico la Biblioteca Comunale, inserita nel Sistema Bibliotecario “J. Lussu”, propone un laboratorio di lettura animata dal titolo “Un’estate emozionante”, rivolto ai bambini dai 6 anni in su. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare i più piccoli in un percorso di educazione emotiva, aiutandoli a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni attraverso la lettura e attività creative. Il laboratorio punta quindi a rafforzare la consapevolezza emotiva e le competenze relazionali.

Il progetto prevede letture a tema, rielaborazione dei testi ed espressioni grafiche, con un approccio partecipativo che unisce parola e creatività. I bambini saranno coinvolti in attività guidate finalizzate a stimolare il confronto e l’empatia, oltre che la capacità di raccontare e rappresentare le emozioni. Il percorso si articola in due incontri, in programma mercoledì 8 e 15 luglio dalle 15 alle 16.30, all’interno degli spazi della biblioteca. L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione della lettura e di valorizzazione dei servizi socio-culturali del territorio, con l’intento di offrire ai più piccoli un’occasione educativa e formativa durante il periodo estivo.

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