Domenica 5 luglio il Pronto Soccorso di Isili sarà di nuovo operativo per garantire il servizio di emergenza-urgenza. Lo ha garantito in un comunicato stampa la Asl di Cagliari. «Comprendiamo la preoccupazione», si legge, «lo stop temporaneo del 4 luglio, deciso dalla Direzione Medica, è stato reso necessario per garantire la sicurezza dei cittadini causa di una improvvisa carenza di personale medico non gestibile in tempo utile».

Durante la sospensione del servizio sono rimasti attivi la rete del 118, la Continuità assistenziale e il raccordo con i Pronto soccorso di riferimento.

Intanto la Asl si è attivata con ulteriori manifestazioni di interesse per il reperimento di altri professionisti, in collaborazione con la Regione e Ares.

«Serve un piano di intervento per il periodo estivo - conclude la Asl -. Il dialogo con le amministrazioni resta fondamentale».

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