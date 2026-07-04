Seconda giornata ecologica a Burcei per garantire la pulizia delle strade e delle piazze. Anche oggi sono stati in molti a rispondere all'appello dell'amministrazione comunale: i volontari che hanno dedicato alcune ore alla cura del paese pulendo gli spazi pubblici e le pertinenze davanti alle proprie abitazioni.

«Ogni gesto, anche il più piccolo – il commento degli organizzatori - contribuisce a rendere Burcei più bella, accogliente e vivibile per tutti».

«Questa iniziativa - assicurano al Comune e gli stessi volontari – non si ferma qui: saranno organizzate altre giornate ecologiche per continuare a mantenere alto il livello di decoro del nostro paese. L’auspicio è che sempre più cittadini partecipino e che cresca il rispetto per il bene comune, evitando l’abbandono dei rifiuti e prendendosi cura degli spazi che appartengono a tutti noi».

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