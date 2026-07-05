Dopo il successo della prima edizione, torna a Pula "Cinema e Riflessioni", la rassegna cinematografica promossa dal Settore Politiche Sociali e dal Settore Cultura del Comune, che quest'anno amplia il proprio calendario passando dai cinque appuntamenti del 2025 a otto serate dedicate al grande cinema.

L'iniziativa si svolgerà ogni mercoledì, dall'8 luglio al 26 agosto, alle ore 21 in Piazza Tina Anselmi, con ingresso gratuito. L'obiettivo della rassegna è confermare il cinema come luogo di incontro, partecipazione e confronto, offrendo al pubblico occasioni di riflessione su temi sociali, relazionali e culturali attraverso opere capaci di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Ad aprire il cartellone, l'8 luglio, sarà "Inside Out", seguito il 15 luglio da "Diamanti". Il 22 luglio sarà la volta del film d'animazione "Yuku e il fiore dell'Himalaya", mentre il 29 luglio verrà proiettato "Wonder". Ad agosto la rassegna proseguirà con "Quasi Grazia" il 5 agosto, "The Father" il 12 agosto, "La teoria del tutto" il 19 agosto e si concluderà il 26 agosto con "Bohemian Rhapsody".

L'Amministrazione comunale punta così a consolidare un appuntamento che, già dalla sua prima edizione, ha dimostrato come il cinema possa diventare uno strumento di crescita collettiva, capace di raccontare la complessità dell'essere umano e stimolare il dialogo all'interno della comunità.

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