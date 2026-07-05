Nuovi interventi in arrivo nel cimitero comunale di Senorbì. Il Comune ha approvato il progetto di completamento dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza, finanziato con le economie maturate durante l'appalto dell’opera principale. Le risorse disponibili, pari a 43.309 euro, saranno destinate a opere ritenute necessarie per migliorare la fruibilità degli spazi cimiteriali e completare gli interventi già eseguiti. In programma la pavimentazione dei camminamenti esterni, oggi in calcestruzzo, con pianelle in cemento dello stesso tipo di quelle già presenti all'ingresso del cimitero, la fornitura e posa del tamburo della cappella e alcuni interventi di ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture dei loculi.

L'intervento principale era stato avviato nel 2021 con l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'ingegnere Abramo Garau. Nel 2022 erano stati approvati i progetti e aggiudicati i lavori, per un investimento complessivo di 250 mila euro finanziato dalla Regione Sardegna. Il cantiere è stato consegnato nell'ottobre dello stesso anno e si è concluso nel settembre 2024, dopo una variante in corso d'opera e l'autorizzazione regionale all'utilizzo delle economie di gara.

Proprio le somme risparmiate consentiranno ora di realizzare gli ultimi interventi previsti dal progetto di completamento, con l'obiettivo di rendere più funzionali e decorosi gli spazi del cimitero comunale alla periferia del paese.

© Riproduzione riservata