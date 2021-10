Tragedia della strada a Villa San Pietro. La vittima è un motociclista, che questa mattina si è scontrato con un Suv mentre percorreva la Statale 195.

Dopo l’impatto – avvenuto al km 25 e la cui dinamica è in fase di ricostruzione – il conducente dell’auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono così intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri.

I tentativi di soccorrere il centauro si sono però rivelati inutili.

Come detto, dopo i rilievi sono stati avviati accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Qualche disagio al traffico, visto che il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. In azione anche il personale dell’Anas.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata