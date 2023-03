I Vigili del fuoco sono intervenuti stamattina a Quartucciu per domare le fiamme divampate in un ripostiglio, all'interno di un cortile privato.

È successo in via Tripoli. A fuoco anche un’autovettura, parcheggiata nel giardino. Sul posto una squadra di sette operatori della sede centrale, supportata da un’autobotte.

I soccorsi immediati hanno evitato che le fiamme si propagassero nell’abitazione adiacente, non si registrano feriti. L'intervento è terminato intorno alle 13. L’area è stata messa in sicurezza e ora sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

