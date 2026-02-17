Dieci stelle, due d’oro e cala il sipario sulla Sartiglia 2026.

Oggi era la giornata dei Falegnami con su Componidori Graziano Pala che, in sella a Dipinto con un’elegante bardatura rosa e celeste come i colori del Gremio di San Giuseppe, ha guidato la corsa con maestria ed esperienza.

La prima stella della giornata è di Daniele Mattu, il capocorsa di domenica: con una splendida discesa ha infiammato subito il percorso di via Duomo. Poi quattro stelle arrivate in successione: inizia Sergio Ledda, a ruota vanno a segno Pietro Putzulu, Antonella Rosa e Federico Misura. La sesta stella è di Paolo Pippia, poi Alberto Musu fa festa con un bellissimo centro. L’ottava stella di Giampaolo Mugheddu strappa applausi e vale doppio: è stella d’oro, il cavaliere infatti aveva fatto centro anche domenica. Nona stella con Alessandro Scanu infine Michael Casula bissa il centro di domenica ed è la seconda stella d’oro del martedì.

Altri cavalieri tentano la sorte ma il vento che fa ballare la stella appesa al nastro verde non aiuta. Si chiude con 85 discese, non sono fortunate nemmeno quelle con su stoccu del Componidori Graziano Pala e su terzu Cristian Matzutzu. Poco dopo il capocorsa consegna su stoccu al presidente Carlo Pisanu che gli affida sa pippia de maju: è il momento conclusivo con sa remada. La corsa alla stella si ferma a dieci centri, un’altra Sartiglia è consegnata alla storia oristanese.

