Carabinieri
29 luglio 2026 alle 12:42aggiornato il 29 luglio 2026 alle 12:44
Quartu, lite in casa poi lei lo accoltellaLa donna è stata denunciata per lesioni aggravate
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Un nigeriano è rimasto ferito da una connazionale con una coltellata al termine di una discussione in casa.
L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale dove è stato medicato. Avrebbe riportato solo ferite superficiali. La donna è stata denunciata dai carabinieri di Quartu per lesioni aggravate.
Sulla cause dell'accaduto viene al momento mantenuto uno stretto riserbo.
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