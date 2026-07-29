Un nigeriano è rimasto ferito da una connazionale con una coltellata al termine di una discussione in casa.

L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale dove è stato medicato. Avrebbe riportato solo ferite superficiali. La donna è stata denunciata dai carabinieri di Quartu per lesioni aggravate.

Sulla cause dell'accaduto viene al momento mantenuto uno stretto riserbo.

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